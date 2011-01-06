ООН предупреждает о «ценовом шоке» в сфере продуктов питания

Мировой экономике грозит "ценовой шок" на продукты питания, который потом может вылиться в продовольственный кризис.

Об этом передает Lenta.ruсо ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (FAO) при ООН.

Заявление последовало после того, как индекс сельскохозяйственных товаров FAO вырос в декабре до номинального рекорда, превысив уровень 2007-2008 годов, когда в мире был зафиксирован продовольственный кризис: тогда "голодные" бунты прошли в 30 бедных странах.

По словам старшего экономиста FAO в Риме Абдольрезы АББАССЬЯНА, глупо предполагать, что цены и дальше не будут расти. Он отметил, что во многих развивающихся странах, в том числе в Китае и Индии, инфляция уже стала одной из главных экономических и политических проблем. Потенциальной проблемой рост цен является и в развитых странах, например, в Великобритании и еврозоне.

Между тем в FAO подчеркивают, что индекс сельскохозяйственных товаров растет в основном за счет кукурузы, сахара, масла и мяса. Для самых бедных стран эти товары менее важны, чем рис, который с 2008 года подешевел почти в два раза - до 535 долларов за тонну.