В России исчезли записи с радаров Смоленского аэродрома за 10 апреля?

В России исчезли записи с радаров Смоленского аэродрома, которые фиксировали момент посадки польского самолета, на борту которого был Президент Польши Лех Качинский, 10 апреля 2010 года.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на собственные источники.

По данным польских журналистов, диспетчер Смоленского аэродрома мог не видеть на радаре польского самолета, когда он был в километре до начала взлетно-посадочной полосы.

“Этой информации нельзя официально подтвердить, поскольку таинственно исчезли тоже записи с радаров”, - отмечает TVN24.

Представитель Польши в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) Эдмунт КЛИХ подтвердил, что польская сторона не получила ответ от россиян по просьбе предоставить эти записи.

“Мы многократно обращались с такой просьбой (...), но не получили ни ответа, ни записей”, - сказал он.

TVN24 отмечает, что поляки также не получили стенограммы всех разговоров с диспетчерской вышки, в частности, с мобильных телефонов, которые позволили бы выяснить, кто в Москве дал разрешение на посадку вопреки замечаниям диспетчеров.

По данным польских журналистов, россияне официальной причиной отказа назвали то, что поляки - несмотря на несогласие МАК - опубликовали стенограмму разговоров в кабине пилотов правительственного самолета.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря глава польского правительства Дональд ТУСК назвал „неприемлемым” подготовленный российским МАК рапорт причин Смоленской катастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибли 96 польских граждан, в том числе Президент Польши Л.Качинский.

Польская сторона направила почти 150 страниц замечаний к 210-страничному документу россиян.

По данным Э.КЛИХА, МАК планирует опубликовать окончательный рапорт причин Смоленской катастрофы до февраля 2011 года.