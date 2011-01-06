В ОБСЕ обеспокоены беспрецедентной волной жестокости в Минске

Представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня МИЯТОВИЧ призывает Минск остановить наступления на независимые СМИ в Беларуси и освободить всех задержанных журналистов.

Об этом говорится в ее письме, направленном министру иностранных дел Беларуси Сергею МАРТЫНОВУ, сообщает официальный сайт ОБСЕ.

«Я глубоко обеспокоена беспрецедентной волной жестокости, оскорблений, арестов и преследований журналистов, начавшейся после президентских выборов 19 декабря», - написала Д.МИЯТОВИЧ.

Она, в частности, отметила аресты корреспондента российской «Новой газеты» Ирины ХАЛИП и редактора веб-сайта «Хартия 97» Натальи РАДИНОЙ, а также обвинения их в участии и организации массовых беспорядков, что грозит 15-ю годами лишения свободы.

Кроме того, представитель ОБСЕ напомнила, что спецслужбы Беларуси провели обыски в редакциях газеты «Наша Нива», Европейского радио для Беларуси и телеканала «Белсат». У части журналистов, работающих в этих СМИ, были проведены обыски дома и конфисковано оборудование.

Д.МИЯТОВИЧ призвала власти Беларуси немедленно положить конец этим враждебным действиям и освободить И.ХАЛИП и Н.РАДИНУ.

Представитель ОБСЕ также сообщила о своей готовности посетить Минск и предоставить помощь своего бюро для обеспечения исполнения Беларусью своих обязательств в сфере свободы СМИ перед ОБСЕ.