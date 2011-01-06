США могут поступить с Беларусью как когда-то с Польшей

Польша просит США оказать финансовую помощь белорусским диссидентам - в условиях, когда Минск оказывает давление на оппозиционных активистов.

Посол Польши в США Роберт Купецки в интервью Associated Press сравнил борьбу белорусских демократически настроенных активистов с борьбой польского движения "Солидарность", которое противостояло коммунистическому режиму.

Посол призвал Вашингтон помочь белорусским диссидентам подобно тому, как США помогали польским инакомыслящим в период "холодной войны".

В феврале Польша собирается провести конференцию потенциальных доноров - для сбора средств в поддержку оппонентов белорусского президента Александра Лукашенко.

Со своей стороны США обещают дополнительные санкции в отношении Минска, пищет РосБизнесКонсалтинг.

Санкции в отношении примерно 40 белорусских высокопоставленных должностных лиц, включая А.Лукашенко, были изначально введены Евросоюзом в 2006 году. Тогда лидеры европейских стран сообщили, что вводят санкции в отношении лиц, подозреваемых в фальсификации результатов голосования. Однако в 2008-м - после того, как из тюрем страны были отпущены на свободу оппозиционеры - действие запрета на въезд было приостановлено в отношении А.Лукашенко и еще 35 должностных лиц страны.