Мировые цены на продовольствие достигли рекордных отметок

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на продовольствие в мире в декабре 2010 года достигли рекордных отметок, сообщает Би-Би-Си.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда рост цен на продовольствие вызвал волну протестов в некоторых странах.

Повышение индекса цен ФАО, который включает 55 видов продовольственных товаров, произошел из-за подорожания сахара, зерновых, масла и мяса.