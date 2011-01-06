Избран новый спикер конгресса США

Республиканец Джон Бенер одержал во многом ожидаемую победу над демократом Нэнси Пелоси за пост спикера американского конгресса, сообщает Би-би-си.

За 61-летнего Бонэра проголосовали 241 конгрессмен, за 70-летнюю Нэнси Пелоси (Демпартия) отдали голоса 173 человека, приводит цифры корреспондент РИА Новости.

Новый пост был практически гарантирован Бенеру, когда два месяца назад демократы в ходе промежуточных выборов потеряли контроль над нижней палатой парламента (242 места из 435 голосующих мандатов, при 193 - у демократов), кроме того, еще до Нового года республиканцы заявляли, что поддержат на выборах спикера именно Бонэра.

В палате представителей прошлого созыва Бонэр возглавлял республиканское меньшинство. До Нового года он успел сделать несколько резких заявлений относительно планов на будущее: вновь раскритиковал администрацию и пообещал провести ревизию всех законов, принятых с подачи правительства и при поддержке демократов в палате. По словам Бонэра, впредь любой законопроект действующей администрации будет изучаться "под микроскопом", а не приниматься со спешкой, как во времена председательства Пелоси.

Большинство в палате нового созыва возглавит Эрик Кантор, избравшийся от одного из округов штата Вирджиния.

Первая в истории палаты женщина-спикер - Пелоси возглавит демократическое меньшинство. Личность предыдущего спикера являлась сильнейшим раздражителем для республиканцев, которые неоднократно обвиняли ее в авторитарности и требовали от руководства Демпартии "уволить Пелоси".

Посты глав основных комитетов палаты представителей, как ожидается, достанутся победившей на выборах партии.

В Сенате демократы не утратили большинство, однако сократили его на 6 мест - до 53 сенаторов, включая независимых, против 47 республиканцев

С новым составом конгресса администрации США будет гораздо тяжелее проводить интересующие ее законопроекты, она даже может столкнуться с попытками отменить ранее принятые законы. Поэтому, скорее всего, работа правительства с конгрессом превратится в переговоры и обмены уступками, а законопроекты будут рассматриваться дольше и практически ни один не получит шансов быть утвержденным быстро и без поправок.