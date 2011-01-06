В Иране арестованы лидеры христиан
00:12, 06 января 2011Мир
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За "душевнобольное течение"
В Иране арестованы лидеры христианского меньшинства, которых обвиняют в пропаганде "непримиримой версии" своей религии. Как сообщило иранское государственное телевидение, мэр Тегерана Мортеза Тамадон назвал задержанных приверженцами "испорченного и душевнобольного течения", передает Associated Press.
Точное количество задержанных неизвестно.
Оппозиционные каналы в Иране утверждают, что с 25 декабря уже арестовано около 60 христиан.
Притеснения христиан в мусульманском мире, сообщает РосБизнесКонсалтинг, отмечаются в Нигерии, Египте, Ираке. В ночь на 1 января 2011 г. в египетском городе Александрия была взорвана христианская церковь, погиб 21 прихожан, около 100 человек получили ранения.
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