США критикуют Казахстан за идею не проводить больше выборы Президента

США раскритиковали Казахстан за предложение провести референдум о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года вместо выборов в 2012 году, сообщает Би-би-си.

С инициативой о продлении полномочий Назарбаева путем референдума выступила группа общественных деятелей. Они заявили, что не хотят отвлекать главу государства "от решения важных задач" проведением выборов.

Сторонники этой идеи хотят оставить Назарбаева на этом посту до 2020 года (его нынешний президентский срок истекает в 2012 году). Предложение уже поддержали в парламенте, правящей партии "Нур Отан" и Ассамблее народов Казахстана.

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента), как сообщает ИА Kazakhstan Today, уже выступили с предложением внести в конституцию очередные поправки, и официально закрепить в конституции возможность продления его полномочий путем референдума (в 2007 году лояльный Назарбаеву парламент принял поправки в конституцию, которые позволяют действующему президенту баллотироваться на этот пост неограниченное число раз).

Нурсултан Назарбаев занимает президентский пост уже 20 лет.

Как ранее сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, готовя административную реформу, привлек в экспертную команду консультантов из Казахстана. Об этом он сообщил в интервью трем украинским телеканалам.

"...мне уже звонил президент Назарбаев и говорит по-дружески: "Я от тебя не ожидал запрещенных приемов. Ты у меня утащил лучших ребят, с которыми я работал", - сказал, в частности, президент.

"Вы посмотрите, как Казахстан процветает. А он один из первых начал модернизацию своей страны", - отметил он. "Стратегия развития страны основана на том опыте, который уже прошли ряд стран, и конечно, мы адаптировали ее к украинским условиям", - заключил ЯНУКОВИЧ.