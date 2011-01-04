В Москве задержали участников пикета у спецприемника милиции

В Москве задержаны 20 человек, пикетировавших спецприемник милиции, в котором содержат задержанных 31 декабря оппозиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оппозиционного движения «Левый Фронт».

Сообщается, что 4 января около 14 часов у спецприемника на Симферопольском бульваре были задержаны активисты оппозиционных организаций, вышедших на одиночное пикетирование в связи с арестами представителей оппозиции (Константина КОСЯКИНА, Эдуарда ЛИМОНОВА, Бориса НЕМЦОВА, Ильи ЯШИНА), произошедшими 31 декабря на Триумфальной площади.

По информации одного из задержанных - координатора движения «Левый Фронт» Сергея УДАЛЬЦОВА - пикетирование проходило в обычной форме, активисты с плакатами сменяли друг друга, не нарушая закона. Всего у спецприемника собралось около 40 человек – представители движений «Левый Фронт», «Солидарность» и партии «Другая Россия». У спецприемника уже стояли два автобуса с бойцами ОМОН.

По словам С.УДАЛЬЦОВА, после начала акции, к пикетчикам подошли около 10 провокаторов со своими транспарантами, на которых было написано «Закон для всех», и встали рядом. Пикетчики объяснили сотрудникам милиции, что провокаторы не являются участниками пикета, но милиция стала задерживать провокаторов, а заодно и тех, кто пришел принять участие в одиночном пикетировании. Всего помимо провокаторов задержано порядка 20 человек из разных организаций. Задержанных везут в ОВД «Нагорное». Провокаторы, как выяснилось в автозаке, имеют непосредственное отношение к движению «Наши», отметил С.УДАЛЬЦОВ.

В то же время, в ГУВД Москвы заверили, что в настоящее время все задержанные отпущены.