Польша ввела для беларусов бесплатные национальные визы

Польша с 1 января ввела для граждан Беларуси бесплатные национальные визы и одновременно запретила въезд на свою территорию лицам, причастным к политическим репрессиям против экс-кандидатов в президенты Беларуси и участников митинга, который состоялся в Минске 19 декабря, в день президентских выборов.

Как сообщает Европейское радио для Беларуси, соответствующее постановление подписал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

"Это проявление солидарности и глубокого уважения к белорусскому народу, который во время выборов 19 декабря высказал поддержку демократичным институтам. Мы хотим помочь нашим соседям в укреплении европейского самосознания с помощью более частых контактов с поляками и другими гражданами Евросоюза", - цитирует Еврорадио комментарий МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 декабря были задержаны около тысячи участников акции, а также 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.

Справка УНИАН. Стоимость национальной польской визы для граждан Беларуси составляла 20 евро.