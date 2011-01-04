WikiLeaks: Германия и США проводят секретную космическую программу

Американское военное командование совместно со своими коллегами из Германии участвует в секретной программе спутников-шпионов стоимостью 270 млн долл. Об этом говорится в очередной порции материалов, опубликованных интернет-проектом WikiLeaks.

В секретных документах, представленных на обозрение общественности, в частности, содержится упоминание о том, что данное сотрудничество весьма негативно воспринимается остальными членами Евросоюза, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Также сообщается, что данный проект был представлен в свете сотрудничества в коммерческих целях, тогда как на самом деле носил военных характер.

В частности, отрицательную характеристику на этот счет дала Франция, по мнению которой, сотрудничество между Берлином и Вашингтоном по программе спутников-шпионов всерьез подрывает военно-космическую кооперацию самого ЕС.