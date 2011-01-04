На площади с новогодней елкой взорвалась одна из двух гранат

В ингушской станице Орджоникидзевская на площади перед местным дворцом культуры, где установлена новогодняя елка, неизвестный бросил две гранаты.

Инцидент, по данным ИТАР-ТАСС, произошел около 22:20. Из двух брошенных гранат сработала только одна. Никто, включая четырех милиционеров, которые и были целью нападавшего, не пострадал. Сообщается, что преступники скрылись на легковой машине; ведется их поиск.

2 января, напоминает Лента.ру, в станице Орджоникидзевская неизвестные из подствольного гранатомета обстреляли православный храм, который до этого подвергался нападениям в 2010 и 2008 годах.