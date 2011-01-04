В Египте ужесточают меры безопасности перед православным Рождеством

00:16, 04 января 2011
Мир
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Меры принимаются и во Франции

Власти Египта ужесточают меры безопасности в преддверии православного Рождества 7 января, сообщает Радио Свобода. В результате взрыва в новогоднюю ночь в коптской православной церкви в Александрии погиб 21 человек, 97 были ранены.

Никто не взял на себя ответственности за нападение.

Повышенные меры безопасности принимаются и во Франции, где полиция расследует поступившие через Интернет угрозы совершить теракты против коптских православных церквей.

 

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