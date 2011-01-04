В Египте ужесточают меры безопасности перед православным Рождеством
00:16, 04 января 2011Мир
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Меры принимаются и во Франции
Власти Египта ужесточают меры безопасности в преддверии православного Рождества 7 января, сообщает Радио Свобода. В результате взрыва в новогоднюю ночь в коптской православной церкви в Александрии погиб 21 человек, 97 были ранены.
Никто не взял на себя ответственности за нападение.
Повышенные меры безопасности принимаются и во Франции, где полиция расследует поступившие через Интернет угрозы совершить теракты против коптских православных церквей.
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