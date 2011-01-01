Около 500 человек ранены в Италии в новогоднюю ночь

Около 500 человек были ранены в Италии в новогоднюю ночь во время традиционного запуска петард и фейерверков.

Как передает РИА Новости, сообщения, приходившие минувшей ночью в МВД Италии, больше напоминали сводки боевых действий. По информации полиции, в числе раненых есть 68 детей в возрасте до 12 лет, а также еще 59 подростков, не достигших совершеннолетия. Только из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием на Апеннинах были ранены восемь человек.

Согласно данным, поступающим сейчас из различных медицинских учреждений страны, 44 человека получили серьезные ранения и находятся в весьма тяжелом состоянии.

"Эпицентром" новогоднего сумасшествия, как обычно, стали Неаполь и его окрестности, где, по последним данным, были ранены 69 человек.

Немалый ущерб нанесли Италии и новогодние пожары. Только в Неаполе и окрестностях в новогоднюю ночь местные пожарные были вынуждены совершить 140 экстренных выездов. В Риме в результате сильного пожара один человек погиб, восемь получили сильные ранения и ожоги.