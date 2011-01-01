Число пострадавших при пожаре Ту-154 в России выросло до 20

Одна женщина погибла, еще 20 человек были госпитализированы после пожара на борту самолета Ту-154 в аэропорту Сургута.

Об этом сообщила РИА «Новости» помощница министра здравоохранения и соцразвития РФ София МАЛЯВИНА.

По ее данным, "четыре человека госпитализированы с ожогами, 14 – с отравлением угарным газом, в том числе ребенок. Двое госпитализированы с травмами конечностей".

Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся сегодня во время движения по взлетной дорожке. Самолет полностью сгорел.

По данным министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА, на борту находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. Экипаж и аэропортные службы сделали все необходимое, чтобы эвакуировать людей, сказал он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.