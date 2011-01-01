В России на взлетной полосе загорелся и взорвался пассажирский самолет

В аэропорту Сургута (Россия) загорелся самолет Ту-154.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Владимира МАРКИНА.

По его словам, при движении самолета Ту-154 по взлетной полосе произошло возгорание фюзеляжа самолета, который должен был выполнять рейс Сургут-Москва. Соответствующим службам не удалось потушить возгорание, произошел взрыв. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа были эвакуированы до взрыва.

На борту находились 130 человек, включая экипаж.

Сотрудник пресс-службы МЧС Югры сообщил агентству, что один человек погиб, трое пропали без вести в результате пожара на борту самолета Ту-154 в аэропорту Сургута.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.