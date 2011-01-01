Украинская команда стартует на ралли «Дакар»

Украинская команда SIXT UKRAINE принимает участие в самом масштабном ралли планеты «Дакар».

Ралли пройдет с 1 по 16 января на территории двух стран - Аргентины и Чили.

Лидер украинской команды Вадим НЕСТЕРЧУК оценивает маршрут как один из самых сложных за всю историю “Дакара”, который проводился в Южной Америке. За 15 дней участники, а их рекордное количество 430 экипажей, должны будут пройти свыше 9 тыс. км, из которых 5 тыс., - зачетные. На отдых марафонцам дается всего один день - 8 января.