Взрыв в Александрии: 21 человек погиб

Число жертв мощного взрыва, прогремевшего в ночь на 1 января близ одной из церквей в египетском городе Александрия, увеличилось до 21, ранения получили еще 24 человека, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на медицинские службы города. Ранее сообщалось о семи погибших и 14 пострадавших.

Взрыв произошел в 00.30 по местному времени в церкви, расположенной на улице Халиль Хамада близ популярного среди туристов и жителей Александрии парка Монтаза. Взрыв произошел, когда верующие выходили из церкви и направлялись к своим автомобилям на парковке. На воздух взлетел припаркованный рядом с церковью легковой автомобиль с номерными знаками Александрии. Водитель автомобиля покинул его за несколько минут до взрыва. Среди погибших и раненых много сотрудников полиции. Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция усилила охрану всех церквей Александрии, дополнительные силы стянуты на центральные площади города. Ранее международная террористическая сеть "Аль-Каида" выступала с угрозами в адрес египетских христиан. Так, бандиты, захватившие два месяца назад церковь в столице Ирака Багдаде, требовали освободить мусульманок, которые якобы удерживаются в египетских монастырях. Речь идет о двух женах коптских священнослужителей. Сообщалось, что они приняли ислам и пытались сбежать от мужей. Однако по другим данным, их насильно обратили в ислам. После этих угроз египетские власти усилили охрану церквей в Каире и других городах.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют порядка 10% от 80-миллионного населения страны. Христиане и мусульмане Египта в целом мирно уживаются на протяжении веков, но периодически в разных районах страны между представителями двух общин вспыхивают конфликты.

РИА Новости

