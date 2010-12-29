Москвичей в Новый год не пустят на Красную площадь

Красная площадь в ночь на 1 января будет закрыта для входа, что не позволит жителям Москвы и туристам традиционно отпраздновать встречу нового года на главной площади страны. Об этом в эфире ТВЦ заявил заместитель начальника ГУВД Москвы Вячеслав КОЗЛОВ.

По его словам, праздничный салют над Москвой-рекой можно будет наблюдать с близлежащих улиц. При этом основные торжества, как ранее сообщало РИА «Новости», пройдут на Васильевском спуске.

2010 год на Красной площади встречали примерно 120 тысяч человек. Никаких серьезных инцидентов при этом отмечено не было. С чем связаны нынешние ограничения, в милиции не уточняют, отмечает Лента.ру.

По данным столичных властей, в праздновании нового года на улицах Москвы примут участие 1,5 миллиона человек. Однако, по словам В.КОЗЛОВА, спиртные напитки в районе массовых мероприятий продаваться не будут. "Лица, которые находятся со стеклянной тарой, они допускаться туда не будут. Им будет предложено пройти сдать куда угодно. Они должны знать, что с такой посудой находиться там нельзя", - заявил заместитель начальника ГУВД.

Порядок в новогодние праздники будут обеспечивать почти 40 тысяч милиционеров, дружинников и военнослужащих внутренних войск.

1 января, по данным РИА «Новости», в связи с профилактикой будет закрыт мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремля.