Панама вовлечена в политический скандал из-за WikiLeaks

Президент Панамы Риккардо Мартинелли отрицает, что просил США помочь установить жучки на телефонные аппараты своих политических оппонентов, сообщает Associated Press.

В депеше посла США в Панаме от 22 августа 2009 года сообщается о том, что новоизбранный лидер страны попросил американских властей помочь в организации прослушки телефонных разговоров. Этот разговор согласно документу, опубликованному испанской газетой El Pais, партнером WikiLeaks, произошел вскоре после инаугурации Мартинелли в июле 2009 года.

Позднее один из ключевых чиновников администрации Мартинелли заявил, что целью этих действий было не допустить вмешательства в политику Панамы со стороны других государств региона, где у власти находятся правительства с левым уклоном. А также, по его словам, прослушка должна была вестись за людьми, подозреваемыми в коррупции и участии в незаконном обороте наркотиков.

Президент Панамы утверждает, что никогда не просил помочь прослушивать своих политических соперников.