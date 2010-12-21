Путин рассказал футбольным фанатам про войну и силу России

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН снова заявил, что Россия понесла наибольшие среди других народов СССР потери в Великой Отечественной войне - 70%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня во время беседы с представителями объединений футбольных болельщиков.

В частности, по словам В.ПУТИНА, Россия складывалась изначально как многонациональное, многоконфессионнальное государство. Поэтому у народов России вырабатывалась определенная культура взаимоотношений друг с другом, уважения друг к другу, отметил он.

«В этом всегда была наша сила. Здесь есть и засада большая, и опасность очень серьезная. Но, если правильно распорядиться этим богатством, – многообразием культуры, то это всегда огромные преимущества», - сказал российский премьер.

«Если обратиться к истории нашей, скажем в XVII век, когда иностранные интервенты (тогда это были поляки) захватили Москву, и официальная власть, условно говоря, была полностью парализована, - кто поднялся на защиту Отечества? Рядовые люди. Откуда они взялись? Их объединил, в том числе, один из объединителей – гражданин Минин, которому стоит памятник на Красной площади - помните, гражданину Минину и князю Пожарскому. Кто такой Минин? Обыкновенный рядовой гражданин, татарин по происхождению. Отдал все свое имущество, поднял людей, призвали князя Пожарского и пошли на Москву. И освободили ее. А во время Великой Отечественной войны? То же самое. При этом, конечно, мы должны с вами понимать и знать: здесь не должно быть никакого передергивания – более 70% жертв приняла на себя Россия», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что это нисколько не умаляет героизма всех других народов бывшего Советского Союза и, прежде всего, Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует о том, что самые большие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого оскорбить, за счет человеческих и индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

Справка УНИАН. По данным украинского историка Станислава КУЛЬЧИЦКОГО, еще в 1946 году было подсчитано, что потери Украины в ВОВ составляли 42% от общесоюзного уровня.

По словам историка, если потери России составляли 70%, как утверждает В.ПУТИН, то в сумме выходит 112%.

«Это уже нонсенс, да еще кроме России и Украины, в составе СССР были и другие республики. То есть цифра ПУТИНА просто далеко не соответствует действительности… Я вообще не понимаю, зачем ему нужно было что-то такое говорить, он же политик. Такая свободная трактовка фактов, которые всем известны, – это просто снижает его солидность», - отметил С.КУЛЬЧИЦКИЙ.