В Минске спецслужбы избили кандидата в Президенты

В Минске спецслужбы напали на колонну, которую возглавлял кандидат в Президенты, известный белорусский поэт Владимир НЕКЛЯЕВ.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

"НЕКЛЯЕВ и его сторонники направлялись на Октябрьскую площадь и собирались отвезти туда звукоусиливающую аппаратуру, однако были блокированы и избиты. Избит до потери сознания НЕКЛЯЕВ, избиты журналисты, в том числе фотокорреспондент Юлия ДОРОШКЕВИЧ", - сообщает Еврорадио.

Спецслужбы изъяли звукоусиливающую аппаратуру.

По данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведении республиканских референдумов, по состоянию на 18.00 в выборах приняли участие 84,1 % из 7 миллионов 95 тысяч 178 включенных в списки избирателей (в Беларуси в день голосования избирателей можно включать в список избирателей на основания предъявления паспорта).

Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в Президенты Беларуси от демократических сил накануне выборов обратились к белорусским избирателям с призывом придти на Октябрьскую площадь Минска после закрытия избирательных участков с требованием проведения новых выборов без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.