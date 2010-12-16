Янукович и Медведев обсудили вопросы по телефону

По инициативе украинской стороны

Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором Януковичем. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-украинских отношений. Выразив удовлетворение динамикой двухстороннего сотрудничества, В.Янукович и Д.Медведев подтвердили "обоюдный настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе интенсивного диалога на высшем уровне".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter