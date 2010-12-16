Янукович и Медведев обсудили вопросы по телефону
22:13, 16 декабря 2010Мир
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По инициативе украинской стороны
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором Януковичем.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-украинских отношений.
Выразив удовлетворение динамикой двухстороннего сотрудничества, В.Янукович и Д.Медведев подтвердили "обоюдный настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе интенсивного диалога на высшем уровне".
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