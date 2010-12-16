Кандидат в президенты Беларуси: в Минск стягивают военную технику (фото)

Власть Беларуси подтягивает в столицу большое количество военной техники.

Об этом сообщается на персональном сайте кандидата в президенты Беларуси Николая СТАТКЕВИЧА.

"Вечером 15 декабря на трассе Минск - Москва была замечена колонна военной техники, двигавшейся по направлению к столице. В том числе пять БТР и около десятка грузовиков с живой силой. По свидетельствам очевидцев, в Минск также прибыло полтора десятка водометов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, действующий глава Белорусского государства Александр ЛУКАШЕНКО потребовал от милиции и военнослужащих обеспечить общественный порядок 19 декабря, в день проведения выборов Президента.

"Ни в коем случае нельзя подставиться. Действовать надо в соответствии с обстановкой. Но, самое главное, не дай Бог будет совершена какая-то провокация, и не дай Бог случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов, и здесь пощады никому не будет. Не дай Бог, только переступит кто-то тот Рубикон, к которому вообще нельзя близко подходить. Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой. Идете с миром (митингующие) туда, куда можно идти, где определено место. Идите, пожалуйста, разговаривайте, митингуйте. Но если это нарушение закона, то и реакция должна быть адекватной", - предупредил А.ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. Н.СТАТКЕВИЧ — бывший лидер одной из оппозиционных партий - Белopуccкoй coциал-демoкpатичеcкoй паpтии (Наpoдная Гpамада).

В 2005 году Н.СТАТКЕВИЧ был приговорен к трем годам лишения свободы за организацию 18-19 октября 2004 года в Минске уличной акции против официальных итогов парламентских выборов и референдума. По амнистии срок ограничения свободы был сокращен на год.