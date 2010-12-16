Дело - труба: российские олигархи создают Путину проблемы из Украины?

Трубы, произведенные в Украине, являются главным конкурентом для российских производителей на рынке Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Что касается импорта, то основной конкурент – это трубная металлургическая промышленность Украины», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, некоторые российские финансовые учреждения приобретают активы в металлургической промышленности Украины, и «они становятся не чужими».

Он также отметил, что украинские производители предлагают на аналогичную продукцию более низкие цены.

В.ПУТИН считает, что спрос на трубную продукцию начали удовлетворять за счет собственного производства более чем на 90%.

«Если к процессам интеграции на постсоветском пространстве будет присоединяться Украина в полномасштабном формате, допустим, войдет в Таможенный союз либо в каком-то качестве присоединится к Единому экономическому пространству и будет модернизироваться соответствующим образом, в том числе и с российскими инвестициями, конкуренция будет повышаться», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что импорт труб в Россию продолжает снижаться, и в прежние годы это было обусловлено тем, что российское трубное производство не выпускало той продукции, которая была нужна для ряда крупных инфраструктурных проектов.

В частности, эти трубы нельзя было использовать при строительстве трубопроводов по дну моря.

Сейчас, как отметил В.ПУТИН, есть возможность отказываться от импортных труб, но «вопрос в ценах».

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленности и торговли России предложило с 31 января 2011 года установить пошлины на некоторые виды труб, производимые в Украине. Об этом говориться в проекте постановления правительства РФ «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб» от 23 ноября 2010 г.

В министерства ссылаются на Федеральный закон (от 8 декабря 2003 г.) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» и рекомендуют правительству Российской Федерации установить сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на украинские трубы: на обсадные трубы – в размере 18,9%, на насосно-компрессорные трубы- 19,9%.

Кроме того, пошлины предлагается ввести и на нефтегазопроводные трубы диаметром (до 820 миллиметров включительно) и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно.

В случае принятия документа, постановление вступит в силу с 31 января 2011 года, а обеспечить взимание антидемпинговых пошлин будет поручено Федеральной таможенной службе.