В Непале потерпел крушение самолет: погибли 22 человека

На востоке Непала потерпел крушение небольшой самолет, все 22 человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на спасательную службу.

Турбовинтовой самолет типа Twin Otter, принадлежащий авиакомпании Tara Air, вылетел из аэропорта Ламиданда и направлялся в столицу страны, Катманду. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа - два пилота и стюардесса. Известно, что пассажиры были паломниками, они летели поклониться Шиве. Вскоре после взлета диспетчеры потеряли связь с воздушным судном.

"В ходе поисковой операции с вертолета было определено местонахождение самолета, он рухнул в предгорьях Гималаев на востоке страны, разломившись на несколько частей, все находившиеся на его борту люди погибли", - сказал представитель спасателей Димлеш Лал Карна.

Как сообщили в авикомпании Tara Air, среди пассажиров самолета были непальцы и один американец, отмечает NEWSru.