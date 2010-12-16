Кастро: основатель WikiLeaks поставил США на колени

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж смог "морально поставить на колени" США, заявил лидер кубинской революции Фидель Кастро в опубликованной в среду статье под заголовком "Империя на скамье подсудимых".

"Ассанж - человек, которого еще несколько месяцев назад знали во всем мире лишь очень немногие - доказал, что самой могущественной империи, которая когда-либо существовала, может быть брошен вызов", - цитирует РИА "Новости. По его словам, сегодня остается неизвестной мотивация Ассанжа, однако "известно, что морально он поставил империю (США) на колени".

Кроме того, Кастро подверг резкой критике ряд СМИ, использующих документы WikiLeaks для нападок на революционные страны.

"Известно, что Ассанж передал значительный объем корреспонденции пяти крупным транснациональным компаниям, работающим в сфере информации, которые в настоящий момент обладают монополией на многие новости. Некоторые из этих компаний являются исключительно продажными, реакционными и профашистскими, - такие, как испанская группа PRISA (издающая газету Pais) и германская Spiegel, - пишет Кастро. - ...Эти компании используют их (документы WikiLeaks) для нападок на самые революционные страны".

Говоря о судебном преследовании основателя WikiLeaks, Кастро предупреждает, что власти Швеции и "воинствующая мафия НАТО, которым так нравится говорить о свободе прессы и правах человека", оказываются ответственными за саму возможность узнать "о циничной политике США и их союзников".

"Идеи могут быть более могущественными, чем ядерное оружие", - завершает Кастро свою статью.