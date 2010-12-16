Украина заинтересована в усилении гарантий безопасности со стороны США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в США Александр МОЦИК на пресс-конференции в Киеве.

«Для Украины очень важна позиция США как гаранта независимости, территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины», - сказал он.

По словам посла, в настоящее время ведутся консультации с США относительно усиления гарантий безопасности.