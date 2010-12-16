К Минску стягиваются спецтехника и армейские подразделения

Вечером 15 декабря множество очевидцев в Белоруссии сообщали о появлении на трассе Минск–Москва колонны военной техники, двигавшейся по направлению к белорусской столице.

В частности, свидетели сообщают о пяти БТР и, примерно, десяти грузовиках с вооруженными солдатами. Также есть информация, что в Минск доставлены порядка 15 водометов, сообщает Газета.ру.

В среду Александр Лукашенко провел совещание по вопросам избирательной кампании и обеспечения безопасности в этот период. Затрагивалась и тема оппозиционной акции на Октябрьской площади, намеченной на вечер 19 декабря и заранее запрещенной властями.

«Не дай бог, только переступит кто-то тот Рубикон, к которому вообще нельзя близко подходить… Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой», - заявил Лукашенко.

Оппозиция заранее объявила сфальсифицированными президентские выборы, которые должны состояться в Белоруссии 19 декабря.