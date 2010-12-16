Половина болгарских послов - бывшие советские разведчики

Правительство Болгарии будет добиваться отстранения от работы своих послов, которые ранее были сотрудниками местного КГБ (Комитет за държавна сигурност). Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел страны Николай Младенов, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По его словам, правительство будет просить президента Болгарии Георгия Пырванова провести детальную проверку 45 послов и ряда других дипломатов, которые предположительно состояли в КГБ.

Министр назвал абсолютно неприемлемым тот факт, что почти половину из 114-ти болгарских зарубежных представительств до сих пор возглавляют бывшие советские разведчики. В число таких посольств, в частности, входят болгарские дипмиссии в Лондоне, Берлине, Риме, Лиссабоне, Мадриде, Москве, Пекине, Токио, Афинах, Амстердаме и Копенгагене.

Reuters сообщает, что в 2006 году София рассекретила архивы КГБ с именами сотрудников, однако это никак не повлияло на карьеру тех из них, кто до сих пор находился на госслужбе.

Позднее список с именами 192-х бывших разведчиков, работавших за рубежом, попал в интернет. Еще 26 человек в список не попали, поскольку к этому моменту уже скончались. 88 его фигурантов до сих пор работает в болгарском МИДе, в том числе 33 постоянных посла, восемь временных послов и четыре генеральных консула.

Младенов пообещал разработать законопроект, запрещающий таким людям в будущем занимать посты на госслужбе.

Впервые открытие документов болгарского КГБ состоялось в 1997 году, и с тех пор были опубликованы тысячи имен бывших агентов или сотрудников организации.