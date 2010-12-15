Московская милиция уже отловила более 100 «лиц неславянской внешности»

В Москве российская милиция проводит задержания лиц неславянской внешности у Киевского вокзала.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сотрудники проверяют документы у лиц кавказской национальности, а после этого сопровождают к стоящим на Европейской площади автобусам. Задержанные не оказывают сопротивления и ситуация в целом спокойная, хотя количество сотрудников правоохранительных органов увеличилось.

Как сообщил журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор БИРЮКОВ, на данный момент задержано более 100 человек.

«В ходе проверки были задержаны более 100 человек, у них изъято несколько травматических пистолетов, холодное оружие и электрошокеры. Все задержанные доставлены в ближайшие отделы внутренних дел для разбирательства», - сказал В.БИРЮКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, в Москве усилено патрулирование милицией территории возле Киевского вокзала в связи с возможными беспорядками.

Ранее в Интернете были распространены сообщения, что 15 декабря в Москве на Европейской площади возле Киевского вокзала соберутся несколько тысяч представителей кавказских республик в знак протеста против беспорядков, которые произошли в минувшую субботу на Манежной площади.

11 декабря в центре Москвы на Манежной площади российские националисты избили несколько выходцев из Кавказа и Средней Азии. Позже произошли столкновения с ОМОНом. В результате беспорядков были задержаны 65 человек, госпитализированы около 30 человек.