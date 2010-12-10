Нобелевский банкет проходит в Стокгольме

Нобелевский банкет проходит в Голубом зале Городской ратуши Стокгольма, передает корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Нобелевского фонда.

Среди приглашенных более тысячи гостей - как сами обладатели наград и члены их семей, так и студенты, шведские политики, парламентарии и международные гости.

В убранстве зала и концертной программе вечера обыгрываются темы контрастов жизни, творческого процесса ученых, времен года - весны и зимы.

Гостям банкета, в обслуживании которых задействовано 45 поваров и 260 официантов, предложены сегодня блюда из утки, приправленной зимними яблоками, тыквой и овощами. В меню праздничного банкета упоминается и рыба, запеченная с трюфелями, которую подадут с зимним салатом из лисичек. На десерт приготовлен молочный шоколад с фруктами.

В оформлении 60 столов использован сервиз, изготовленный шведскими мастерами в 1991 году в связи с 90-летием Нобелевских премий. К торжественному обеду подготовлено около семи тысяч тарелок, пять тысяч бокалов и около 10 тысяч столовых приборов.

Ужин в честь Нобелевских лауреатов закончится, приблизительно, в полночь, после чего состоится Нобелевский бал.

10 декабря - день вручения Нобелевских премий - считается центральным и окончательным пунктом в программе Нобелевской недели, начавшейся в этом году в Стокгольме 6 декабря.