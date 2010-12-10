СНГ приветствует избрание Украины председательствующей в ОБСЕ в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в решении Совета глав государств СНГ, принятом сегодня в Москве.

«Приветствовать избрание Украины председательствующей в ОБСЕ в 2013 году и выразить поддержку со стороны всех государств - участников СНГ активной роли украинского председательства в ОБСЕ», - говорится документе.

Также главы государств Содружества, высоко оценили итоги председательства Казахстана в ОБСЕ, включая проведение исторического саммита ОБСЕ и принятие Астанинской юбилейной Декларации «На пути к сообществу безопасности», нацеленных на повышение эффективности Организации. В решении Совета отмечается, что важную роль в обеспечении успеха председательства сыграла коллективная поддержка со стороны государств - участников СНГ.

Также лидеры СНГ поддержали инициативу Казахстана использовать площадку ОБСЕ для обсуждения путей преодоления глобального финансово-экономического кризиса и укрепления общей безопасности на пространстве ОБСЕ и СНГ через продвижение евразийской интеграции.

Кроме того, было принято решение согласовывать позиции и осуществлять взаимодействия государств - участников СНГ в рамках ОБСЕ по вопросам, представляющим общий интерес.