Медведев принял Януковича в Кремле
19:11, 10 декабря 2010Мир
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В Москве саммит стран СНГ
Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ встретились в Кремле по окончании саммита стран СНГ.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщила пресс-секретарь российского Президента Наталья ТИМАКОВА.
Заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся сегодня в Москве, стало одним из ключевых мероприятий в рамках завершающегося председательства России в Содружестве в 2010 году.
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