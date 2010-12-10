Медведев принял Януковича в Кремле

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ встретились в Кремле по окончании саммита стран СНГ.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила пресс-секретарь российского Президента Наталья ТИМАКОВА.

Заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся сегодня в Москве, стало одним из ключевых мероприятий в рамках завершающегося председательства России в Содружестве в 2010 году.