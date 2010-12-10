В Осло вручили Нобелевскую премии мира - заочно

В ратуше норвежской столицы Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира ЛЮ Сяобо.

Как пишет ТСН, награду китайскому диссиденту, который отбывает 11-летнее тюремное заключение за "подстрекательство к подрыву государственной власти", вручали заочно.

По словам председателя Норвежского Нобелевского комитета Турбёрна ЯГЛАНДА, "мероприятие проходит в формате, приближенном к нормальному". Гости, в числе которых послы 45 государств, китайские диссиденты и бывшие главы правительства Норвегии, начали прибывать в здание ратуши за несколько часов. Сама церемония официально открылась прибытием норвежских монархов.

Одновременно в центре города проходят сразу две демонстрации. Одна группа демонстрантов выступает в поддержку присуждения премии ЛЮ Сяобо, вторая - с осуждением такого решения комитета.

По различным причинам на церемонии нет глав дипломатических миссий 19 государств, которые получили приглашение - Алжира, Афганистана, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Ирака, Ирана, Казахстана, КНР, Колумбии, Кубы, Марокко, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сербии, Судана, Туниса и Шри-Ланки.

Как известно, Украину на этой церемоний вместо посла, который сейчас находится в Киеве, представляет временный поверенный в делах. На таком же уровне представлена и Аргентина.