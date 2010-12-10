Выборы Президента Беларуси: экзит-пол проведут украинские социологи

Экзит-пол на выборах Президента Беларуси 19 декабря по заказу белорусского государственного телеканала "ОНТ" будет проводить социологическая компания TNS Украина.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

"На репутации TNS Украина есть пятно, и связано оно именно с избирательными кампаниями. В конце 2009 года один из кандидатов в президенты Сергей ТИГИПКО обвинил эту компанию в фальсификации исследований, и даже выиграл судебное дело против нее, доказав, что 40% опрошенных отвечали интервьюерам не то, что было указано в анкетах", - сообщает Еврорадио.

Белорусский социолог Олег МАНАЕВ сомневается в том, что украинская компания сможет получить на избирательных участках объективные данные. "Они не знают обстоятельно, что здесь и как. ЧУРИЛОВ (руководитель TNS Украина Николай ЧУРИЛОВ — УНИАН) в своих последних интервью сказал, что удивился и даже слегка был шокирован, когда узнал, что в нашей стране есть досрочное голосование", - сказал О.МАНАЕВ.

Белорусский социолог также обратил внимание на то, что Taylor Nelson Sofres (TNS) является большой международной сетью наподобие сети Геллапа. "Только Gallup - это № 1 на планете Земля по проведению опросов общественного мнения, а TNS специализируется на маркетинговых исследованиях. Но они, возможно, не совсем просчитали, как им могут организовать сам процесс опроса, и, самое главное - что может произойти при публикации результатов опроса", - объяснил он.

В то же время, по мнению О.МАНАЕВА, руководитель TNS Украина Н.ЧУРИЛОВ имеет репутацию, которая позволяет надеяться на добросовестность опросов. Хотя, по его словам, трудно будет дать объективные оценки, поскольку во время досрочного голосования экзит-полы не проводятся. Кроме того, социолог не исключил возможность коррекции результатов экзит-пола, поскольку его результаты будут объявляться на государственном телеканале. "И здесь возникает вопрос - как Николай ЧУРИЛОВ и члены его команды будут на это реагировать? Скажут они "Нет!" в Минске или по возвращении в Киев, или спокойно положат гонорар в карман и уедут молча?", - спросил социолог.

Между тем Н.ЧУРИЛОВ сообщил Еврорадио, что две недели назад в Беларуси уже был проведен предварительный опрос при участии 1500 человек. В соответствии с его результатами, Александр ЛУКАШЕНКО получает 55,1% поддержки, Андрей САННИКОВ - 5%, Владимир НЕКЛЯЕВ - 4,4%, Ярослав РОМАНЧУК - 1,7%. Всех других кандидатов готовы поддержать менее 0,5% респондентов, еще 7,1% опрошенных планируют голосовать против всех кандидатов, 4,4% отказались отвечать на вопрос и 16,9% - еще не определились со своим выбором.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента Беларуси состоятся 19 декабря. В избирательной кампании принимают участие 10 кандидатов.

Справка УНИАН. TNS в Украине является представителем мирового лидера - компании TNS - в сфере маркетинговых исследований "на заказ". Консультанты TNS, являющиеся экспертами в различных секторах рынка, предоставляют качественную маркетинговую информацию и владеют инновационным опытом проведения маркетинговых исследований.

Украина является одной из 75 стран, где работает TNS. С осени 2008 года TNS входит в состав Kantar Group, исследовательского подраздела мирового рекламно-коммуникационного холдинга WPP. В феврале 2009 года в рамках стратегического переформирования компаний Kantar Group было объявлено об объединении исследовательских компаний TNS и Research International с целью формирования крупнейшей мировой компании в сфере исследований "на заказ" под брендом TNS. С 23 августа 2009 года компания TNS в Украине имеет эксклюзивное право на использование методик как TNS, так и Research International.

TNS в Украине является экспертом в таких отраслях: медиа исследования; исследование новых продуктов и инноваций; исследование бренда и коммуникаций, имиджа марок и компаний; исследование розничной торговли, поведения и мотивации покупателей; Stakeholder Management.