В Лондоне студенты атаковали лимузин принца Чарльза и его супруги Камиллы

Британский парламент разрешил университетам Англии повышать плату за обучение до максимальной отметки в 9 тыс. фунтов стерлингов (около 14 тыс. долларов) в год.

Голосование сопровождалось массовыми протестами и беспорядками у стен Вестминстерского дворца, передает Би-Би-Си.

До сих пор английским вузам (в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют иные правила) разрешалось взимать со студента максимум 3290 фунтов в год. Те университеты, которые решат поднять эту сумму до 6 тыс., должны будут поощрять поступление выходцев из бедных семей, предлагая им стипендии и обучение на подготовительных курсах.

При этом ни от кого из студентов не будут требовать платы за обучение вперед: в соответствии с новыми правилами, учиться они будут в кредит, возвращать который станут уже по получении диплома и устройства на работу с годовой оплатой не менее 21 тысячи фунтов.

Реформа высшего образования вступит в силу в сентябре 2012 года. Те, кто поступит в английские университеты до этого времени, смогут платить за получение диплома по нынешним расценкам, а это значит, что в следующем году абитуриентов будет, скорее всего, как никогда много.

Председатель Национального союза студентов Аарон ПОРТЕР сказал, что английские университеты будут теперь в числе самых дорогих в мире.

После голосования в парламенте атмосфера у его стен, на Парламентской площади, накалилась до предела. Некоторые из демонстрантов пытались прорвать полицейские заграждения, бросались на бобби с металлическими прутьями, бросали в них камни, бильярдные шары и древки от флагов; запускали в них петарды.

Власти, однако, на этот раз подготовились к подобному сценарию: на площадь были стянуты сотни полицейских в защитной экипировке. Были на месте событий и десятки конных полицейских.

Огнестрельного оружия у полицейских не было, но прорвать кордоны манифестантам не удалось - и тогда они стали бить стекла в окнах нижних этажей министерства финансов и Верховного суда Соединенного Королевства. При этом на Парламентской площади демонстранты развели огромный костер, главным топливом для которого стали скамейки.

Кроме того, манифестанты подожгли на Трафальгарской площади рождественскую елку и выбили стекла в магазинах главной торговой улицы Лондона Оксфорд-стрит.

В результате стычек демонстрантов с полицией ранения получили 12 стражей порядка и 43 манифестанта; 22 человека арестованы.

Кроме того, студенты атаковали лимузин, в котором ехали принц Чарльз и его супруга Камилла. "Роллс-ройс" принца проезжал по центру британской столицы в сопровождении нескольких полицейских на мотоциклах, когда на него напали студенты. Сам принц Уэльский и герцогиня Корнуольская не пострадали, но машина получила видимые повреждения. Нападавшие, по всей видимости, использовали тяжелые предметы; об этом говорит тот факт, что растрескалось одно из укрепленных стекол. Кроме того, лимузин был облит белой краской.