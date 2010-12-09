Путин: зачем же господина Ассанжа в тюрьму упрятали?

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что не считает проявлением демократии арест создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Если демократия, тогда полная. Зачем же господина Ассанжа в тюрьму упрятали? Это демократия?" - приводит его слова Би-би-си.

На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с французским премьером Путин прокомментировал документы, преданные гласности из американской дипломатической переписки, в которых содержится критика ситуации с демократией в России поговоркой: "У нас в деревне так говорят: чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Вот какую я хочу нашим американским коллегам послать ответную шайбу".

Основатель сайта WikiLeaks был задержан в Лондоне. Основанием для ареста стал ордер, выданный прокуратурой Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании.