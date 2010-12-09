Глава МИД России нашел в Wikileaks повод для антиамериканской риторики

Информация Wikileaks вызвала вопросы относительно искренности НАТО в сотрудничестве с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей ЛАВРОВ сказал после заседания Совета министров иностранных дел СНГ сегодня в Москве.

Он отметил, что в МИД РФ читают некоторые публикации на сайте Wikileaks, поскольку из-за огромного массива все прочесть невозможно.

«Я к этому отношусь философски – читать интересно, в том числе, что пишут послы для того, чтобы обеспечить информационный поток в свою столицу, но в ряде случаев возникают серьезные вопросы. В частности, в ситуации с рассекречиванием или утечкой материалов, которые свидетельствуют о планировании военных действий странами НАТО для отражения российского нападения на страны Прибалтики» , - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, в России обратили особое внимание на эту информацию, и прежде всего по двум причинам.

С.ЛАВРОВ отметил, что, судя по информации Wikileaks, эти планы стали разрабатываться в декабре прошлого года – когда стороны провели первое после длительного перерыва заседание министров иностранных дел Совета Россия-НАТО, на котором было принято решение возобновить работу между Россией и Альянсом после паузы в результате событий на Кавказе.

«То есть, одной рукой НАТО на уровне министров договаривалось с нами о разработке важных документов, которые нацелены на совместное партнерство, а другой принимало за нашей спиной решение, что от нас надо защищаться», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он также отметил, что, судя по всему, одобрены эти планы были на саммите Альянса в Лиссабоне, где также состоялся саммит Россия-НАТО. С.ЛАВРОВ напомнил, что тогда были одобрены документы, согласно которым стороны рассматривают друг друга как партнеры и не видят угроз.

«Как минимум, возникает вопрос: когда же натовцы были искренни: когда открыто договариваются с нами о развитии партнерства или когда в закрытом режиме решают между собой несколько иные вещи. Эти вопросы мы задали и ожидаем на них ответы», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.