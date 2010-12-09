Wikileaks: США наблюдают как растет роль Китая в Африке

США внимательно наблюдают за тем, как Китай наращивает свое присутствие в Африке. Об этом свидетельствуют секретные американские дипломатические депеши, обнародованные только что сайтом Wikileaks, сообщает Би-би-си.

Последние по времени документы, выложенные Wikileaks, по словам политического обозревателя Би-би-си Джонатана Маркуса, представляют собой увлекательное чтение для тех, кто интересуется соперничеством Вашингтона и Пекина на территории Африканского континента.

Одно из сообщений, которое - по договоренности с Wikileaks публикует британская газета Guardian, - передал в феврале этого года помощник госсекретаря США по африканским делам Джонни Карсон из столицы Нигерии Лагоса, где он встречался с представителями нефтяной индустрии.

Он называет Китай "чрезвычайно агрессивным и ни с чем не считающимся экономическим конкурентом, не имеющим морали".

Американский чиновник уточняет: Вашингтон в настоящее время не считает Пекин угрозой с военной точки зрения или в области разведки и безопасности, но добавляет: в Африке США, когда имеют дело с Китаем, наталкиваются на "мины-ловушки".

"Они подписали соглашение о военных базах? Они тренируют военных? Они проводят разведывательные операции? Когда эти сферы начнут развиваться, тогда США начнут беспокоиться, - прогнозирует Карсон. - Соединенные Штаты продолжат продвигать демократию и капитализм, при том что китайский авторитарный капитализм является политической проблемой. Китайцы ведут дела с Мугабе (президент Зимбабве. - Ред.) и с Баширом (президент Судана. - Ред), то есть их политическая модель выбивается из общепринятой".

В другой американской каблограмме говорится о военной и разведывательной поддержке, которую Китай оказывает правительству Кении.

Автор указывает, что некое китайское предприятие выиграло тендер на поставки в Кению телефонного оборудования после того как во время поездки в Китай кенийских чиновников были заплачены взятки. При этом имена людей, о которых идет речь, редакторы Wikileaks вымарали, как они обычно поступают в таких случаях.

Политический обозреватель Би-би-си отмечает, что эти сообщения позволяют по-новому взглянуть на ту роль, которую Китай играет в Африке.

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На сегодняшний день Wikileaks обнародовал более 1100 из 251 тысячи тайных каблограмм американского внешнеполитического ведомства, к которым получил доступ.

Сайт намерен обнародовать их все, хотя на это уйдет не один месяц.