Кого не будет на Нобелевской церемонии - на ЕС пусть не рассчитывает

Европейская комиссия разочарована отказами стран-партнеров Европейского Союза делегировать своих представителей на церемонию вручения Нобелевской премии мира.

Как сообщает Deutsche Welle, ЕС раскритиковал решение ряда стран не принимать участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря.

В частности, для Сербии, которая открыто бойкотирует церемонию, это может иметь негативные последствия, отмечает Deutsche Welle. Еврокомиссия “разочарована и обеспокоена” решением Сербии бойкотировать церемонию вручения китайскому правозащитнику ЛЮ Сяобо Нобелевской премии мира, которая должна традиционно состояться 10 декабря.

«Обычно, мы ожидаем, что страна, которая намеревается вступить в Европейский Союз, целиком и полностью разделяет ценности Евросоюза”, - заявила сегодня представительница Еврокомиссии в Брюсселе.

Она отметила, что все 27 стран-членов ЕС четко договорились об участии их представителей в церемонии вручения Нобелевской премии мира. Соблюдение политических критериев, по словам представительницы ЕК, является решающим для предоставления Еврокомиссией рекомендации относительно того, готова та или иная страна вступить в Евросоюз.

Представительница Еврокомиссии также выразила сомнение по поводу решения проигнорировать церемонию ряда других стран, в частности и Украины, которые хоть и не являются кандидатами на вступление в ЕС, однако связаны с ним в рамках политики добрососедства. «Основные ценности являются базой для нашего партнерства. Мы разочарованы, что время от времени наши партнеры не разделяют эти ценности», - отметила она.

В Брюсселе еще надеются, что такие страны, как Украина, Беларусь, Марокко и Египет еще могут изменить свои решения относительно игнорирования церемонии в Осло, отмечает Deutsche Welle.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, зарубежные СМИ написали, что Нобелевский комитет Норвегии обнародовал информацию, согласно которой Китайская Народная Республика и еще 18 стран, среди которых Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента ЛЮ Сяобо.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что не видит политики в отсутствии посла Украины в Норвегии на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Сегодня в МИД Украины сообщили, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Норвегия Александр ЦВЕТКОВ прибудет в Киев 10 декабря для участия в совещании послов, которое состоится 14-16 декабря.

Сам посол Украины в Норвегии А.ЦВЕТКОВ в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" признал, что Китай в письменном виде рекомендовал ему воздержаться от участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря, но заверил, что решение является "техническим", не связано с позицией Пекина и вызвано необходимостью готовиться к совещанию послов в Киеве 14-15 декабря.

"КоммерсантЪ-Украина" также сообщила о том, что украинский посол прибудет в Киев лишь в пятницу, 10 декабря, по окончании рабочего дня, хотя существует аналогичный рейс в субботу, который позволил бы ему остаться в Осло для участия в церемонии.

Кроме того, в Нобелевском комитете изданию подчеркнули, что часть дипмиссий, руководители которых не могут прибыть на церемонию, направят других представителей посольств. Украина такой возможностью не воспользовалась.