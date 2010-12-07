Россия продвинулась к безвизовому режиму с ЕС

Европейский Союз и Россия отмечают прогресс в диалоге по либерализации визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ по окончанию Саммита ЕС-Россия.

«Мы преданы нашим целям… Министры договорились, как этого достичь», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что этот процесс не будет предусматривать никакого автоматизма, а окончательное решение по отмене виз со стороны ЕС должно быть принято консенсусом всех 27-ми стран-членов.

«Мы понимаем две вещи: во-первых, виз быть не должно, и, во-вторых, нужно сделать так, чтобы не разбалансировать ситуацию в ЕС. Но мы должны двигаться вперед, думать и об облегчении визового режима, и о региональных соглашениях», - заявил в свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября с.г. Россия и ЕС согласовали подход к совместным шагам, которые необходимо предпринять для либерализации визового режима.

Россия и ЕС заявили о намерении договориться о безвизовом режиме на совместном саммите в 2003 году в Санкт-Петербурге.