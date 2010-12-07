Лукашенко просит «альтернативных» не пугать КГБ и милицию

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о намерении реформировать правоохранительные органы Беларуси после завершения избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

"Категорически заверяю всех, что уже в первом полугодии будущего года будут приняты принципиальные и решительные меры по наведению порядка в правоохранительной системе, устранению болевых точек, которые вызывают озабоченность людей", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, предвыборная кампания и встречи с людьми показали неудовлетворенность со стороны граждан деятельностью судов и правоохранительных органов в целом. "Это, пожалуй, вторая после жилищно-коммунального хозяйства резонансная проблема. По крайней мере, по данным Минска. Это уже "камень в огород" Президента", - пояснил он.

"Но в связи с этим хочу и предупредить: если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что Президент с подачи так называемых "альтернативных" завтра введет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, в тюрьму... Ребята, успокойтесь, смотрите, чтобы сами туда не угодили. Никого вы не посадите, у вас такого нет права и не будет, я надеюсь. Поэтому не надо пугать правоохранительные органы, не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию, родные мои. Милиция - это ваши дети. Милиция такая, какое наше общество, какие мы сами. И вы знаете, там действительно много нерешенных вопросов, о которых я сказал. И мы их решим. За полгода решим", - заверил А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время Президент Беларуси подчеркнул, что гражданская безопасность является заслугой правоохранительных органов. "Москвичи удивляются: у вас до 12 часов на улице дети гуляют, некоторые без родителей. Для нас это - естественно, а для некоторых это - неимоверная удача. Так что, милиция к этому не приложила руку? Что, милиция на это не работает? Я - главнокомандующий Вооруженными Силами, и всеми доступными способами я буду защищать военных людей и спрашивать с них на всю катушку. Это право мне дано Конституцией. И ни один волос с их головы с чьей–то подачи не упадет. И никаких люстраций и тюрем нет и быть не может. Мы прошли те времена, когда пугали людей "тройками", когда их запугивали тюрьмами и так далее. Поэтому я прошу и в этом плане — утихомириться!", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

"Общий для всех нас приоритет - обеспечение мира, спокойствия и безопасности на белорусской земле, надежная защита граждан от преступных посягательств и угроз их жизни и благополучию", - подчеркнул Президент Беларуси.