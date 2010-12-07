В ЕС договорились, как будут «вытаскивать» Ирландию

Министры финансов стран-членов ЕС на своем сегодняшнем заседании формально утвердили план финансовой помощи Ирландии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, общая сумма помощи составит 85 млрд. евро.

При этом 22,5 млрд. евро помощи через Европейский механизм финансовой стабильности будут предоставлены на основе программы действий, согласованной властями Ирландии с Еврокомиссией и Международным валютным фондом.

В одобренных сегодня Советом министров по вопросам финансов ЕС рекомендациях Ирландии содержатся, в частности рекомендации по тщательному пересмотру ирландской банковской системы, реализации реформ для экономического роста, а также по снижению дефицита бюджета ниже 3% ВВП до 2015 года.

Из согласованной 28 ноября на неформальном заседании министров финансов суммы помощи 10 млрд. евро будут предоставлены немедленно для рекапитализации банков, 25 млрд. евро останутся в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, а 50 млрд. евро - предоставлены для обеспечения потребностей ирландского госбюджета.

Половина суммы на поддержку банковского сектора в сумме 17,5 млрд. евро будет выделена правительством Ирландии. Остальное - в виде кредитов. 22,5 млрд. евро будет предоставлено через Европейский механизм финансовой стабилизации, еще столько же - из Европейского инструмента финансовой стабильности и двусторонних кредитов от Великобритании, Дании и Швеции, последние 22,5 млрд. евро предоставит Международный валютный фонд.