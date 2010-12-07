Лукашенко надоело каждый Новый год "корячиться в Москве за ложку дегтя"

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о необходимости создания в течение новой пятилетки "экономики безопасности".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

"Нам надо создавать экономику, экономику, если хотите, безопасности. А безопасность в том, если у нас будет свое сырье. Но разве это нормально, что мы каждый раз под Новый год... У людей праздник, а у нас - от Президента до руководителя департамента, всех министерств, "корячимся" в Москве или еще где-то, выпрашивая ложку дегтя или баррель нефти, или кубометр газа? Это ненормально. Поэтому сегодня поставлена задача, и вы видите, что она реализовывается", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, практика повышения цен на энергоносители Россией для Беларуси является ненормальной. "Это ненормально: за пятилетку в 4 раза повысилась цена на газ. Какая конкуренция на общем рынке, в том числе на российском? Я сколько раз говорил: дорогие мои, если вы ввели ограничительные меры на поставку нашей продукции в Россию, вы не только нас ударили. Вы ударили себя. Потому что наша экономика, наши предприятия дают предприятиям России работу, где работает до 15 миллионов россиян (мы оттуда берем сырье и комплектующие). Вы нас рубите, вы рубите этих людей. Второе. Если мы не работаем на вашем рынке, то мы не заработаем деньги для того, чтобы уплатить вам за нефть и за газ", - добавил он.

При этом А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларусь занимает на газовом рынке России третье место "после Европы и Украины". "Это тоже надо понимать. Поэтому давайте вместе кооперироваться, давайте работать! И говоря о России, вопрос ведь не в личном, что "вот, ЛУКАШЕНКО такой, вот он конфликтный, такой-сякой". Нет, вопрос не в этом. Вопрос только в экономике", - подчеркнул белорусский Президент.

"Я готов терпеть все: грязь, что угодно ради своей страны, ради людей. Но я не могу согласиться, когда мне под Новый год в два раза повышают цены. Как тогда строить государство для народа? Надо от этой практики отходить. Мы готовы к этому, и мы готовы были всегда. Нам всегда было непросто сотрудничать с новой Россией, но другой нет. Это и наша Россия, там живут русские люди, наши люди, и мы готовы с ними работать. Но мы никогда ни от кого не потерпим, пока я Президент, чтобы нас пинали, чтобы нас толкали, чтобы нам "били в морду". Этого никогда не будет, для этого вам надо избрать другого Президента. И я буду бороться за свою страну, чего бы мне ни стоило", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.