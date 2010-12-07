Основателя WikiLeaks арестовали

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Великобритании, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление"на имя Ассанжа, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц. Во вторник адвокат Ассанжа Марк Стивенс заявил о том, что занимается организацией "добровольной встречи"своего клиента с британской полицией, получившей европейский ордер на его арест.