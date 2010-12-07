Аргентина признала независимое Палестинское государство

Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, когда Израиль занял сектор Газа и Западный берег Иордана.

Об этом сообщило аргентинское Министерство иностранных дел, передает Радио «Свобода».

Бразилия заявила об аналогичном шаге в минувшую пятницу.

Израиль назвал оба решения "заслуживающими сожаления" и подчеркнул, что независимое государство на палестинских территориях может возникнуть лишь в результате мирных переговоров с Израилем, которые далеки от завершения.

По данным из дипломатических источников, еще две страны Латинской Америки - Уругвай и Парагвай - готовы вскоре также признать Палестинское государство.