Аргентина признала независимое Палестинское государство
08:49, 07 декабря 2010Мир
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Израиль сожалеет
Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, когда Израиль занял сектор Газа и Западный берег Иордана.
Об этом сообщило аргентинское Министерство иностранных дел, передает Радио «Свобода».
Бразилия заявила об аналогичном шаге в минувшую пятницу.
Израиль назвал оба решения "заслуживающими сожаления" и подчеркнул, что независимое государство на палестинских территориях может возникнуть лишь в результате мирных переговоров с Израилем, которые далеки от завершения.
По данным из дипломатических источников, еще две страны Латинской Америки - Уругвай и Парагвай - готовы вскоре также признать Палестинское государство.
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