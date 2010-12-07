WikiLeaks: НАТО составило план защиты Балтии на случай войны
06:19, 07 декабря 2010Мир
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В регион будут направлены 9 дивизий
Согласно новым материалам, размещенным на сайте WikiLeaks, в январе 2010 г. госсекретарь США Хиллари Клинтон и представители государств НАТО подписали "план действий в чрезвычайных обстоятельствах", созданный для защиты Польши.
В него также были включены и три прибалтийские республики - Эстония, Литва и Латвия, которые предполагалось защитить от России. Согласно плану, в случае военного конфликта с Россией в регион будут направлены девять дивизий Североатлантического альянса - соединения из США, Великобритании, Германии и Польши, передает Би-би-си со ссылкой на британские СМИ.
"План по защите Прибалтики" был отражен в переписке американских дипломатов, попавшей в распоряжение WikiLeaks.
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