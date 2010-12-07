Россия готова увеличить поставки газа в Европу
05:50, 07 декабря 2010Мир
1250
В случае необходимости
Россия готова поставлять европейским потребителям в условиях холодов столько газа, сколько будет востребовано, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко.
"Те заключенные контракты, которые сегодня существуют, позволяют нашим европейским компаниям-партнерам получать столько газа, сколько будет востребовано", - приводит его слова Би-би-си.
Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Россия в случае обращения увеличить поставки газа, он сказал: "Абсолютно точно".
В центральной Европе в конце ноября – начале декабря отмечена нехарактерно низкая для этого времени температура.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter