Россия готова увеличить поставки газа в Европу

Россия готова поставлять европейским потребителям в условиях холодов столько газа, сколько будет востребовано, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко.

"Те заключенные контракты, которые сегодня существуют, позволяют нашим европейским компаниям-партнерам получать столько газа, сколько будет востребовано", - приводит его слова Би-би-си.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Россия в случае обращения увеличить поставки газа, он сказал: "Абсолютно точно".

В центральной Европе в конце ноября – начале декабря отмечена нехарактерно низкая для этого времени температура.