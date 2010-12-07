США вынуждены остановить печать 100-долларовых купюр

США вынуждены временно приостановить печать 100-долларовых купюр нового образца, которые предполагалось запустить в оборот в феврале 2010 года. Такое решение, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение телеканала CNBC, было принято из-за большого количества брака при печати купюр.

Как рассказали CNBC официальные лица, причастные к выпуску новых 100 долларов, из-за искривления печатного листа на лицевой стороне банкнот появляются непропечатанные полосы. По данным одного из собеседников телеканала, такой дефект имеют около 30 процентов всех 100-долларовых купюр, сошедших с печатного станка. Причину появления брака пока установить не удалось.

Всего к моменту решения о приостановке печати новых 100-долларовых купюр, рассказал телеканалу другой источник, было изготовлено 1,1 миллиарда банкнот. Сколько из них напечатаны с браком, по его словам, пока не установлено. Все новые купюры, рассказал он, отправлены в специальное хранилище, а специалисты в экстренном порядке разрабатывают систему механической сортировки купюр с браком. Ручная сортировка купюр, по его оценкам, займет от 20 до 30 лет, механическая - около года.

Затраты на производство одной новой 100-долларовой купюры нового образца, по данным CNBC, составляют 12 центов - в два раза больше, чем других банкнот другого номинала. Таким образом, на печать 1,1 миллиарда купюр, отправленных на карантин, потрачено уже около 120 миллионов долларов. Количество бракованных купюр, а также затраты на их выявление и последующее уничтожение, пока оценить не представляется возможным, сообщает CNBC.

100-долларовая купюра нового образца была представлена американскими властями 21 апреля 2009 года. Тогда сообщалось, что банкнота с новым дизайном и новыми степенями защиты, будет введена в обращение в феврале 2011 года. Однако 1 октября 2010 года Федеральная резервная система США сообщила, что введение в оборот новой купюры откладывается "из-за возникших при ее печати проблем", не став пояснять никакие подробности.